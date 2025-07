U TOKU POSLJEDNJE PRIPREME ZA KOLEKTIVNU DŽENAZU I UKOP 11 IDENTIFIKOVANIH POSMRTNIH OSTATAKA UBIJENIH MJEŠTANA TIHOVIĆA.

Svake godine porodice ubijenih i nestralih, te brojne delegacije i građani 4. jula u Tihovićima obilježavaju godišnjicu stradanja 30 mještana koji su tog 4. jula 1992. godine svirepo ubijeni od svojih dojučerašnjih komšija srpske nacionalnosti. 33. godišnjica biće drugačija od svih dosada, jer će smiraj duše konačno pronaći 11 posmrtnih ostataka koji su reekshumirani prije 5 godina i čije su kosti kompletirane na osnovu DNK kontrole. Prva eksuhmacija obavljena je u oktobru 1996. godine, te su nakon vizuelne identifikacije, sahranjeni na mjesnom mezarju u ovom naselju.

Međutim, naknadnim pronalskom dijelova skeleta nekih ubijenih mještana zahtijevala su reekshumacija jednog broja mezara radi provjere njihovog identiteta putem DNK kontrole i kompletiranja sa naknadno pronađenim dijelovima ljudskih kostiju. Učinjeno je to 2020. godine.

Rezultati tog postupka ponovo su uznemirile porodice ubijenih. Naime, ustanovilo se da u njihovim mezarima ima posmrtnih ostataka i drugih lica što je iziskivalo potrebu da se 2022. godine izvrši reekshumacije ostalih mezara u Tihovićima kako bi otklonile sumnje u identitet onih koji su ranije identifikovani klasičnom, vizuelnom, metodom.

Sredinom maja ove godine taj postupak je okončan te je potvrđen identitet jedanaest žrtava minulog rata iz Tihovića. To su: Esad ( Mehmed) Hadžić , Kasim (Osman) Hadžić, rođen 1947. godine; Bešir (Ahmed) Halać, rođen 1963. godine; Fehim (Sulejman) Halać, rođen 1961. godine; Mujo (Osman) Halać, rođen 1937. godine; Sefer (Mujo) Halać, rođen 1962. godine; Sulejman (Suljo) Halać, rođen 1938. godine; Sejad (Mehmed) Hero, rođen 1961. godine; Ibrahim (Mujo) Kahriman, rođen 1939. godine; Sead (Hamdo) Kahriman, rođen 1961. godine i Abdulah (Rasim) Kožljak, rođen 1940. godine.

Oni će, po drugi put, 4. jula ove godine biti ukopani u mezaruju Tihovići. Ovogodišnji program obilježavanja Dana stradanja mještana Tihovića trajat će dva dana. Tako je, 3. jula, u 10 sati planiran polazak konvoja sa reekshumiranim tijelima iz Visokog. U 11 sati konvoj će se zadržati desetak minuta ispred zgrade Općine Vogošća. Oko 11, 30 sati konvoj sa posmrtnim ostatcima žrtava iz Tihovićana kratko će se zadžati na Baščaršiji, a oko 11,45 sati planirano je desetominutno stajanje ispred zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nakon toga konvoj se vraća u Tihoviće, bez daljeg zadržavanja, gdje će u džamiji Tihovići biti proučen Tevhid.

Drugog dana, u petak, 4. jula, od 9 do 17 sati, planirana je potpuna obustava saobraćaja na purnoj komunikaciji Pretis–Tihovići i to od početne lokacije koja se nalazi 200 metara ispred mezarja Tihovići pa do Doma Tihovići. U 10 sati planirano je polaganje cvijeća na Spomen obilježju Grab, a u 10,30 na Centralnom spomen obilježju ubijenim mještanima Tihovića uz obraćanje predstavnika Udruženja porodica nestalih iz Tihovića i drugih, visokih zvaničnika.

Hatma dova bit će poklonjena u džamiji Tihovići u 12,30 sati nakon koje će se obaviti Džuma namaz. Ispred doma Tihovići u 14,15 sati predviđeno je obraćanje vjerskih zvaničnika, a nakon toga u 14,30 sati, u mezarju Tihovići, obavit će se kolektivna dženaza za jedanaest reekshumiranih tijela.