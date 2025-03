U TOKU JE UPIS U OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU U VOGOŠĆI

JU Osnovna muzička škola Mladen Pozajić, područno odjeljenje škole u Vogošći vrši upis novih učenika. Na prijemni ispit za instrumentalne odsjeke: klavir,gitara,harmonika,violina se mogu prijaviti učenici koji u školskoj 2024/2025. godini pohađaju III razred osnovne škole. Na prijemnom ispitu se provjerava muzikalnost (potrebno je da kandidat otpjeva dvije melodične pjesmice), muzička memorija i osjećaj za ritam.

Obrazac za prijavu prijemnog ispita nalazi se na web stranici škole od 03.do 21.marta 2025.godine, www.omsmp.edu.ba, u glavnom meniju pod nazivom „prijava za prijemni ispit 2025“ i na početnoj stranici ispod glavnog menija (svi podaci u prijavi se odnose na podatke prijavljenog kandidata).

Nakon popunjene forme, pritiskom na opciju POŠALJI Vaša prijava će biti uspješna. Potvrdni mail o prijemu prijave će Vam biti automatski poslan na mail adresu koju ste upisali prilikom popunjavanja online prijave(ukoliko ne dobijete povratni mail treba da kontaktirate upravu škole do 21.marta 2025.godine). Prijavu kandidata možete izvršiti i u prostorijama škole (Josipa Štadlera br.1), ručnom popunom obrazca za prijavu do 14 sati svakog radnog dana. Prijave se primaju od 03. do 21. marta 2025. godine. 25.marta na službenoj web stranici škole i na oglasnoj tabli škole bit će objavljen raspored i satnice polaganja kandidata na prijemnom ispitu planiranom za 27. i 28. mart 2025.godine.

Sa sobom, prilikom dolaska, kandidat treba da ponese i izvod iz matične knjige rođenih i broj obrazovnog identifikatora (oID broj).