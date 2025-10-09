U TOKU IZRADA GENDER AKCIONOG PLANA OPĆINE VOGOŠĆA

Otpočela je izrada Gender akcionog plana Općine Vogošća. U okviru procesa izrade Gender akcionog plana Općine Vogošća danas je održan sastanak radne grupe koji je bio posvećen diskusiji o nacrtu dokumenta. Sastanku su, pored članova radne grupe, prisustvovali i predstavnici organizacija civilnog društva koja se bave pitanjima ravnopravnosti polova i zaštite ljudskih prava, općinski načelnik Migdad Hasanović, te predstavnici Komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Vogošća. Predstavnici Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine takođe su bili najavljeni, ali su izostali iz opravdanih razloga.

Općinski načelnik je naglasio značaj izrade ovog dokumenta te napomenuo: „Nadam se da ovaj dokument neće ostati mrtvo slovo na papiru i da će biti uspješan nastavak kontinuiranog rada na promoviranju ravnopravnosti spolova u općini Vogošća“. Predsjednik Komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova Denis Omerović takođe je pozdravio aktivnosti na izradi ovog dokumenta i izrazio uvjerenje da će to doprinjeti boljitku građana i građanki općine Vogošća.