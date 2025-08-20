U TOKU DRUGI UPISNI ROK ZA PRVAČIĆE

U pet osnovnih škola na području općine Vogošća od prvog augusta počeo je drugi upisni rok za buduće prvačiće. Svi oni koji iz nekog razloga nisu stigli upisati svoje dijete u prvi razred osnovne škole u prvom roku, to mogu učiniti do kraja ovog mjeseca. Potrebnu dokumentaciju roditelji mogu predati lično u školi ili putem maila. Tako je i u OŠ „Mirsad Prnjavorac“ gdje će i ove godine biti upisana četiri odjeljenja đaka prvaka.

Školskim obveznikom smatra se dijete koje je do 1. marta tekuće godine navršilo pet i po godina života i upis u prvi razred osnovne škole se obavlja na osnovu spiskova školskih obveznika koje školama dostavlja nadležni organ općine na čijem se teritoriju nalazi škola.

Roditelji koji upisuju svoje dijete u prvi razred moraju dostaviti u školu rodni list djeteta, uvjerenje o pohađanju obaveznog predškolskog obrazovanja, prijavu iz CIPS-a na uvid i ljekarsko uvjerenje, ne starije od šest mjeseci.

Učenici i nastavnici još su na zasluženom odmoru, ali je već vrijeme da se počnu polahko pripremati i za novu školsku godinu.