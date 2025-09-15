U TAEKWONDO KLUBU “ VICTORY” TOKOM MJESECA SEPTEMBRA BESPLATAN UPIS NOVIH ČLANOVA

Taekwondo klub Victory, u svega nekoliko godina svoga postojanja, uspjeli su napraviti ,mnoge zapažene rezultate. Na prvom mjestu djeci u Vogošći su omogućili da se bave ovim sportom, a onda korak po korak gradili klub. Danas u klubu treniraju stotine djevojčica i dječaka koji postižu izuzetne rezultate na svim takmičenjima, a neki od njih već su se okitili i posebnim priznanjima uspješnih sportista. Svi oni koji se žele pridružiti viktorijancima i trenirati ovaj sport mogu se upisati i to besplatno tokom mjeseca septembra.