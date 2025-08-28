U SUBOTU, 13. SEPTEMBRA ODRŽAT ĆE SE UTRKA “RUN VOGOŠĆA 5K”

Uveliko su počele pripreme za utrku “Volvo run Vogošća 5K”, čiji je cilj podizanje svijesti o značaju i afirmaciji sporta i zdravog načina života među svim generacijama. Organizatori iz JU KSC Vogošća pozivaju sve trkače, rekreativce, atletičare, članove sportskih kolektiva da se pridruže i svojim učešćem podrže ovaj događaj. Cilj je omasoviti učešće i poticati okretanju zdravom sportskom životu. Organizatori utrke navode da će utrka biti održana u atraktivnijem noćnom terminu te će biti i neki propratni sadržaji za sve takmičare i gledaoce.

Utrka će se održati 13.09.2025. sa početkom u 18:00h. Prije glavne utrke održat će se BASH kids run za najmlađe takmičare (2013 -2019 godišta) sa startom u 17:00h.U pripremi je bogat startni paket za sve trkače. Pripremljena su još neka iznenađenja za učesnike kao i nagrade za prva tri mjesta u muškoj i ženskoj kategoriji, najbržu Vogošćanku i Vogošćanina.