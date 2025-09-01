U SŠC VOGOŠĆA UPRILIČEN PRIJEM ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA

Danas je počela nova školska 2025/26 godina. U školske klupe u KS je sjelo oko 53.700 učenika od čega 15.500 srednjoškolaca. U SŠC Vogošća za učenike prvog razreda, njih 140, je upriličen svečani prijem kojem je prisustvovao i općinski načelnik Migdad Hasanović sa saradnicima. Inače, načelnik Hasanović i predsjedavajući Općinskog vijeća Vogošća Nihad Hadžić su svim učenicima zaželjeli sretnu novu školsku godinu.

U SŠC Vogošća je za 140 učenika upriličen prijem na kojoj im je dobrodošlicu poželio direktor Elvir Sućeska ponosan na dosadašnji uspjeh učenika koji su pohađali ili još uvijek pohađaju ovu srednju školu. U razgovoru sa nekoliko novoupisanih učenika smo razgovarali i saznali da u ovoj školi imaju sve što im treba, kvalitetnu nastavu, sigurno okruženje i ugodnu atmosferu.

Učenike i profesore je pozdravio i općinski načelnik Migdad Hasanović. Na svoj prepoznatljiv način se, sa osmijehom na licu, obratio i jednima i drugima. Učenike je posavjetovao da budu odgovorni i marljivi, a profesorima da ne budu previše strogi. Poručio je da svi trebamo biti profesionalci i najbolji u poslu koji radimo nakon čega je domaćinima uručio prigodan poklon.