U SRIJEDU TEMATSKA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA NA TEMU GRIJANJA U VOGOŠĆI

Usljed neizvjesnosti u vezi sa isporukom toplotne energije firme BAGS Energotehnika, a u skladu sa zaključcima Općinskog vijeća sa 10.redovne sjednice od 25.09.2025.godine,za srijedu 22.10.2025.godine u 11 sati sazvana je 1. Tematska sjednica Općinskog vijeća Vogošća na kojoj će biti razmatrana samo jedna tačka i to Informacija i razmatranje problema stanovnika Vogošće, korisnika centralnog grijanja od strane “Bags Energotehnika” d.d. Vogošća zbog neblagovremenog početka sezone grijanja 2025/2026.godina. Ispred Općinskog vijeća Vogošća upućeni su pozivi svim relevantnim faktorima i nadležnim institucijama da se pojave na sjednici i u otvorenom dijalogu suoče stavove i iznađu najbolja rješenja za građane Vogošće.