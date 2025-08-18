U SRIJEDU, 27. AVGUSTA PRIJEMNI ISPIT U PODRUČNOM ODJELJENJU OMŠ “MLADEN POZAJIĆ” U VOGOŠĆI

Još dvije sedmice učenici u KS mogu odmarati i uživati u ljetnom raspustu nakon čega će se vratiti u školske klupe. U svim vogošćanskim školama se vrše intenzivne pripreme za početak nove školske godine, baš kao i u područnom odjeljenju Osnovne muzičke škole „Mladen Pozajić“ u Vogošći. Mjesta ima za zainteresovane učenike na odsjecima za violinu i harmoniku, a još jedan prijemni ispit za odsjeke violine i harmonike će se održati u srijedu, 27.avgusta sa početkom u 11h.

Saznali smo to od Marijane Perković, direktorice škole koja ne krije zadovoljstvo zbog dobrih uslova za rad u područnoj školi u Vogošći. Pozvala je zainteresovane učenike koji ispunjavaju uslove da se prijave na prijemni ispit, a na ispitu će se provjeravati muzikalnost, muzička memorija i osjećaj za ritam.