U SKLOPU IZRADE LOKALNOG EKOLOŠKOG AKCIONOG PLANA (LEAP) OPĆINE VOGOŠĆA UPUĆEN POZIV ZA UČEŠĆE U ANKETNOM ISPITIVANJU

U Općini Vogošća nedavno je predstavljen projekat Lokalnog ekološkog akcionog plana Općine Vogošća. U sklopu izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) Općine Vogošća upućen je poziv za učešće u anketnom ispitivanju. Građani se pozivaju da aktivno sudjeluju u anketi namijenjenoj prikupljanju važnih podataka.

Vaše mišljenje i iskustvo važan su dio za kreiranje učinkovitih i održivih rješenja koja će unaprijediti kvalitetu života u našoj zajednici.

Anketu možete popuniti na dva načina:

Online, putem sljedećeg linka https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd35gp-z3fR7l0LT4MhDg7yzeJbxBPyhxhNr3l3b2K3sF8G1w/viewform ili

Lično, printanu verziju ankete možete pronaći u šalter sali Općine i u svim mjesnim zajednicama.

Anketa je potpuno anonimna, a vaše uključenje ostvaruje direktan utjecaj na buduće ekološke inicijative.