U SARAJEVU UPRILIČEN SVEČANI PROGRAM POVODOM OBILJEŽAVANJA STOTE GODIŠNJICE ROĐENJA ALIJE IZETBEGOVIĆA

Muzej “Alija Izetbegović” upriličio je u sarajevskoj Vijećnici svečani program povodom obilježavanja stote godišnjice rođenja Alije Izetbegovića, prvog predsjednika Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Prikazan je dokumentarni film “Naslijeđe i vrijeme”, reditelja Emira Kapetanovića Zumbula, koji donosi ozbiljno i odmjereno svjedočanstvo o vremenu koje je oblikovalo savremenu Bosnu i Hercegovinu – o ljudima koji su nosili odgovornost, o odlukama koje su određivale tok historije i o vrijednostima koje su tada bile kompas i mjera svega.

U središtu filmske naracije nalazi se Alija Izetbegović, prvi predsjednik nezavisne Bosne i Hercegovine, ali i cijela generacija onih koji su, u godinama rata i međunarodnog priznanja, pokušavali sačuvati dostojanstvo države i naroda.

Film razmatra i razloge zbog kojih su Izetbegovićeva uloga i njegovo naslijeđe prepoznati i izvan granica ove zemlje. Upriličena je i istoimena izložba kustosa muzeja Nervana Dizdara.

Direktorica Muzeja “Alija Izetbegović” Šejla Cakić Rizvanović je kazala da je cilj ovog programa podsjetiti javnost na ono što je Alija Izetbegović bio – čovjek snažnih ideja, duboke vjere i moralne čistoće. Najavila je i dane otvorenih vrata u muzeju za 11. i 12. august kada će biti besplatan ulaz za sve posjetioce.

Miro Lazović je kazao kako ga za ratni period veže mnogo toga te da je to bio najteži period za BiH.

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo je u svom obraćanju podsjetio da se ovim okupljanjem obilježava život i djelo čovjeka koji je svojim radom i vizijom obilježio jednu od najvažnijih epoha u historiji Bosne i Hercegovine.

Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić naveo je da je, kao prvi predsjednik Predsjedništva međunarodno priznate Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović ostao upamćen kao simbol otpora, ali i kao glas razuma, mira i pomirenja.

Alija Izetbegović rođen je 8.8.1925. u Bosanskom Šamcu. Izetbegović je umro 19. oktobra 2003. od srčanog udara na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.