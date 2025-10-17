U PRVOJ UTAKMICI DRUGOG KOLA EHF EUROPEAN CUPA ZA MUŠKARCE VOGOŠĆANI PORAŽENI U FINSKOJ

Pred oko 1.200 gledalaca, u Sportskoj dvorani „Karis Idrotshall“ u finskom gradu Karisu, sinoć su, u prvoj utakmici drugog kola EHF European Cupa odmjerili RK Vogošća i finski klub „BK-46“ iz Karisa.Više sreće imali su rukometaši „BK-46“ koji su rezultatom 30:40 savladali kolege iz Vogošće.

Vogošćanski rukometaši su na parketu, od samog početka igre, počeli iskazivati svoje kvalitete i želju da nadmaše vrlo respektabilnog protivnika. Već u prvom minutu igre golom razigranog Elisa Memića poveli su. Međutim finci se nisu dali.

U nastavku igre, u vrlo fer i korektnoj utakmici, igralo se gol za gol. Rukometaši „BK-46“ devet puta su uspijevali izjednačiti rezultt da bi pred kraj prvog poluvremena, podržani od strane svoje publike, rezultat počeli okretati u svoju korist te su na odmor, kod rezultata 15:18, otišli sa tri gola prednosti.

Početkom drugog poluvremena Vogošćani su počeli smanjivati gol raziku. Međutim, nisu uspjevali da nametnu svoj igru Fincima koji su tokom cijelog poluvremena održavali svoju prednost od pet-šest, a na trenutke i sedam-osam golova prednosti te sum bez većih teškola utakmicu, kod rezultata 30: 40, sa deset golova prednosti okončali u svoju korist.

Najuspješniji u vogošćanskoj ekipi bio je Simon Mrda sa šest pogodaka, a u ekipi „BK-46“ Miska Henriksson koji je deset puta zatresao mrežu Vogošćana.

-Iako nam je nedostajala podrška naših navijača činili smo sve da na terenu, na najbolji način, prezentujemo naše rukometaške vještine i dostojno promovišemo Vogošću i našu državu Bosnu i Hercegovinu, rekao je Fetah Karić, predsjednik Upravnog odbora Rukometnog kluba „Vogošća“. Činit ćemo to i u revanš utakmici, kojoj ćemo pokušati anulirati ovaj poraz. Nedostatak finansijskih sredstava nas je onemogućio da revanš igramo na domaćem terenu, gdje bi, zasigurno, imali dodatnu podršku vjernih navijača.

KARIS: Karis Idrottshall. Gledacala: 1200. Sudije: Raul Oyarzun Aylagas i Artiz Zaragueta Ruiz (ESP). Delegat: Algis Mikucionis (LTU). Opomene: Ihor Skyba (BK-46“. Isključenja: Vogošća 12, BK-46 osam minuta. Sedmerci: Vogošća 3 (2), BK-46 3 (2). Rezultat: Vogošća-BK-46 30: 40. (15:18)

Vogošća: Kenan Mutapčić, Amar Amitović (4), Haris Đapo (1), Edin Bašić (1), Marko Todorović, Nikola Grujić (4), Elis Memić (3), Stefan Trapara, Ermin Ombaša (2), Adis Halilović (1), Adin Smajilbegović (3), Šerif Baraković, Mahir Burić (3), Amar Herić, Fahrudin Melić (2) i Simon Mrda (6). Trener: Goran Tomić.

BK-46: Mikael Heinonen, Ihor Skyba (6), Albert Lofgren, Jac Karlsson (3), Jonathan Roos (1), Astor Sjoblom, Linus Lundqvist, Freddy Wickstrom, Ivan Roos (6), Miska Henriksson (10), Sebastian Sakkinen (7), Oliver Nordlund (2) i Oleksii Shcherbak (5). Trener: Kris Allamo.

U revanš usretu koji se 18.oktobra, također, igra u Karisu vogošćani će pokušati anulirati ovaj poraz te sve učiniti da se domognu narednog kola ovog prestižnog rukomretnog takmičenja.