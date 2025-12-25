U PROSTORIJAMA CRVENOG KRIŽA VOGOŠĆA SUTRA POSLJEDNJA OVOGODIŠNJA AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI

Crveni križ Općine Vogošća u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu FBiH sutra organizuje posljednju ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u prostorijama ove općinske organizacije koja se nalazi u ulici Igmanska 50. Iz Crvenog križa Općine Vogošća pozivaju građane da se odazovu akciji i dobrovoljno daruju krv kojom spašavamo živote drugih. Akcija će trajati od 10 do 14 sati.
