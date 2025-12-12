U PRODAJI SU KALENDARI OMLADINSKOG UDRUŽENJA „TEMPO“ ZA 2026. GODINU

Aktivisti Omladinskog udruženja „Tempo” iz Vogošće godinu završavaju još jednom humanom akcijom. Riječ je o tradicionalnoj prodaji novogodišnjih kalendara, koji sadrže vaktije i najvažnije vjerske datume, a namijenjeni su svim građanima koji žele imati uredan i pregledan plan vjerskih obaveza kroz godinu. Cijena jednog kalendara iznosi simboličnih 8 KM, a kupovinom direktno pomažete rad udruženja i brojne humane aktivnosti koje provode tokom cijele godine – od pomoći socijalno ugroženim porodicama, do različitih edukativnih i volonterskih projekata.

Kalendari se mogu pronaći u nekoliko ugostiteljskih i prodajnih objekata širom Vogošće, što dodatno olakšava građanima da na brz i jednostavan način dođu do svog primjerka. Članovi udruženja ističu da je svaka podrška dragocjena, jer im omogućava nastavak rada i realizaciju novih projekata u korist zajednice. Humanost, zajedništvo i aktivizam ostaju osnovne vrijednosti „Tempa”, a ova akcija još jedan je podsjetnik koliko male geste mogu imati veliki utjecaj.