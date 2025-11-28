U PRELIJEPOM PRIRODNOM AMBIJENTU LOKALITETA GRABLJIVA NJIVA ČLANOVI LOVAČKOG DRUŠTVA “LANE” ORGANIZOVALI DURUŽENJE ZA LOVCE I GOSTE

U prelijepom prirodnom ambijentu lokaliteta Grabljiva njiva članovi lovačkog društva “Lane” organizovali su duruženje za lovce i goste. Tim povodom pojedincima i organizacijama koji su svojim radom doprinijeli razvoju i unapređenju lovstva Udruženje je uručilo zaslužena priznanja. Događaju je prisustvovao i općinski načelnik Migdad Hasanović kojem je također uručeno priznanje i zahvlanica za doprinos koje pruža ovom udruženju.