U PREDUZEĆU “BAGS-ENERGOTEHNIKA” OČEKUJU DOBRU I USPJEŠNU SEZONU GRIJANJA

Do početka nove grijne sezone ostalo je manje od mjesec dana, a građani Vogošće koji koriste toplotnu energiju firme “Bags-Energotehnika” se pitaju imaju li razloga za brigu i hoće li im tokom zime radijatori u oko 600 stanova biti topli? Danas smo posjetili ovo preduzeće i u razgovoru sa direktorom Enisom Džinahićem dobili informaciju da očekuju da tokom ove grijne sezone ne bude većih problema u isporuci toplotne energije.

Džihanić kaže da očekuje da će naredna sezona grijanja biti dobra i uspješna i da očekuje podršku nadležnog Ministarstva KS. To nam je u izjavi za našu RTV potvrdio Nihad Uk, premijer KS i dodao da se vrše intenzivni razgovori o izgradnji kotlovnice u Vogošći.

Iz “Bagsa” su najavili da će prve hladne probe biti vršene nakon 5. oktobra.