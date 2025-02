U PREDUZEĆU “BAGS-ENERGOTEHNIKA” KONAČANO STIGLI NEKI BOLJI DANI

Nakon brojnih problema sa isporukom toplotne energije iz preduzeća Bags-Energotehnika”, od početka nove godine zagijavanje vogoščanskih stanova se odvija kontinuirano, uz povremene kvarove na toplovodnom sistemu, o čemu se korisnici redovno obavještavaju. Do kraja ove sezone grijanja ostalo je nešto više od dva mjeseca i u ovom preduzeću se nadaju da do većih problema neće biti, odnosno da će ono što je dogovoreno sa Vladom Kantona Sarajevo biti i realizovano. Također, je odlukom Nadzornog odbora preduzeća došlo i do određenog korigovanja iznosa na računima korisnika za period kada nije bilo isporuke toplotne energije.