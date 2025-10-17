U PONEDJELJAK OBILJEŽAVANJE 33. GODIŠNJICE BITKE ZA FOČANSKU

U organizaciji Udruženja demobilisanih boraca Općine Vogošća, u ponedjeljak će biti upriličeno obilježavanje 33. godišnjice i sjećanje na bitku vođenu 19.10.1992. godine, poznatu kao „Bitka za Fočansku“. Naime, prije trideset i tri godine u naselju Hotonj vođena je jedna od najznačajnijih bitaka za odbranu slobodnih vogošćanskih teritorija i grada Sarajeva. U ponedjeljak je u 12:45 minuta planirano okupljanje delegacija u Fočanskoj, odnosno ul. Mitra Šućura. U 12:55 će na spomen obilježju u Fočanskoj biti položeno cvijeće i odata počast šehidima i poginulim borcima Općine Vogošća, ali i cijele BiH. Centralni događaj je planiran u 13:10h na centralnom spomen obilježju u Hotonju, kod OŠ “Izet Šabić”. Događaj počinje intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, nakon čega će biti održan prigodan program u okviru kojeg je planirano obaćanje predstavnika Općine Vogošća i čitanje literarnih radova vogošćanskih učenika na temu “Bitka za Fočansku”.

I na ovom spomen obilježju će delegacije položiti cvijeće i odati počast šehidima i poginulim borcima. O značaju čuvene Bitke za Fočansku dovoljno govori činjenica da je ovo jedan od datuma koji je uvršten u kalendar obilježavanja najznačajnijih bitaka u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995. godine. Iz Udruženja demobilisanih boraca Općine Vogošća pozivaju sve građane da dođu na 33. godišnjicu Bitke za Fočansku i na taj način daju doprinos da se teški, ali slavni dani odbrane Bosne i Hercegovine nikad ne zaborave.