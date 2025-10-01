U PONEDJELJAK JAVNA RASPRAVA O NACRTU RP „SVRAKE“

Na devetoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća vijećnici su, u formi Nacrta, usvojili Regulacioni plan Svrake i uputili isti u Javnu raspravu koja će trajati 30 dana. Cilj izrade ovog planskog dokumenta je opremanje lokaliteta nedostajućim sadržajima društvene infrastrukture za potrebe lokalne zajednice i mrežom saobraćajne, komunalne i energetske infrastrukture, uz povezivanje iste sa planovima u okruženju.

O Regulacionom planu Svrake smo razgovarali sa Mirzom Ridžanovićem, pomoćnikom načelnika u Službi za urbanizam i prostorno planiranje od kojeg smo saznali da su u okviru RP Svrake definisane zone društvene infrastrukture, sporta i rekreacije i saobraćajne površine. Planirana je izgradnja stambeno-poslovnog objekta, manjeg trga sa spomen obilježjem i javnog parking prostora.

U ponedjeljak, 06.10. u velikoj sali Općine Vogošća, sa početkom u 16:30 sati održat će se javna rasprava o Nacrtu Regulacionog plana „Svrake“na koju su pozvani građani, predstavnci političkih partija, kao i predstavnici Zavoda za planiranje KS. Nakon završene Javne rasprave Općina će obavijestiti Zavod za planiranje KS koji će dostaviti prijedlog Plana kojeg trebaju usvojiti vijećnici na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća.