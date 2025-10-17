U PLANINARSKOM DOMU NA MOTKI ODRŽAN SEMINAR ZA PLANINARSKE VODIČE

Početkom oktobra je u planinarskom domu Motka počela obuka za vodiče A kategorije, za ljetne ture, u organizaciji Planinarskog saveza FBiH. Na ovoj i obuci koja traje u Unsko-sanskom kantonu ukupno učestvuje oko 30 prijavljenih planinara. U ugodnom ambijentu doma na Motki proteklog vikenda održan je drugi seminar, a uslovi u vogošćanskom domu su idealni, saznali smo od predstavnika Planinarskog saveza FBiH.

Među onima koji su savladavali teoretski i praktični dio obuke su dvije planinarke iz PD “Planinar”. U obuci za vodiče učestvuje Emira Havić, koja se planinarstvom bavi više od 5 godina, a članica PD “Planinar” iz Vogošće je oko 3 godine.

Inače, PS FBiH je punopravni član Svjetske planinarske i penjačke organizacije, a vodička služba je međunarodno priznata. Osim same edukacije i obuke, učesnici su iskoristili lijepo vrijeme da uživaju u prirodnim ljepotama lokaliteta Motka, a Vogošćani su se još jednom pokazali kao odlični domaćini.