U PETAK U DZ VOGOŠĆA AKCIJA BESPLATNOG MJERENJA ŠEĆERA U KRVI

Udruženje medicinskih sestara i tehničara u FBiH aktivno je tokom cijele godine. Na različite načine pokušavaju ostvariti što bolju komunikaciju sa građanima, odnosno pacijentima približiti obim i vrste posla koje zdravstveni profesionalci svakodnevno obavljaju. Osim toga obilježavaju sve datume i dane iz oblasti zdravstva besplatnim preventivnim akcijama za građane širom FBiH. Tako će u petak, 14. novembra u vogošćaskom Domu zdravlja biti održana akcija besplatnog mjerenja šećera u krvi.

Akcija počinje u 10h, a iz Udruženja pozivaju građane da obave besplatan pregled šećera u krvi i krvnog pritiska. Cilj akcije je da se kroz zajedničke aktivnosti zdravstvenih radnika, pacijenata i institucija ukaže na značaj prevencije, ranog otkrivanja i savremene terapije dijabetesa.