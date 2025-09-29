U PETAK NAKON CJELODNEVNE POTRAGE U VOGOŠĆI PRONAĐENA I SPAŠENA NESTALA OSOBA

U petak se u Vogošći odvijala dramatična cjelodnevna potraga koja je završila sretnim ishodom – uz koordinaciju svih spasilačkih službi pronađena je živa nestala muška osoba. Na poziv Civilne zaštite Vogošća u akciju su se uključili vogošćanski vatrogasci, k9 tim VD Vogošća i ATV klub Motka, koji su pretraživali teren na lokalitetu Hotonja i Nahorevska brda. Potraga je trajala gotovo cijeli dan, a konačni uspjeh postigla je ekipa ATV Motka, koja je nestalu osobu locirala na području Nahorevskih brda.

Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko je važna saradnja i koordinacija svih spasilačkih službi kada se radi o hitnim i životno ugrožavajućim situacijama.