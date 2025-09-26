U OSNOVNOJ ŠKOLI „ZAHID BARUČIJA” OBILJEŽEN EVROPSKI DAN JEZIKA

Učenici i nastavnici Osnovne škole „Zahid Baručija” na poseban način obilježili su Evropski dan jezika, koji se svake godine obilježava 26. septembra s ciljem promocije jezičke i kulturne raznolikosti, kao i podsticanja učenja stranih jezika.

Tokom dana u školi je organizovan niz kreativnih aktivnosti. Učenici su kroz recitacije, skečeve, pjesme i kvizove imali priliku da pokažu svoje znanje i talente, ali i da nauče nešto novo o jezicima i kulturama drugih naroda. Poseban akcenat stavljen je na važnost učenja engleskog, njemačkog i turskog jezika, koji se izučavaju u školi, ali su učenici također predstavljali i druge jezike kroz kratke poruke, slogane i likovne radove.

Nastavnici su pripremili radionice na kojima su učenici imali priliku da se upoznaju s poznatim izrekama i pozdravima na različitim jezicima, a kroz igru su učili i nove riječi. Pored toga, učenici su zajedno sa svojim nastavnicima izradili panoe i plakate na kojima je prikazano bogatstvo jezičke raznolikosti Evrope i svijeta.

Obilježavanje Evropskog dana jezika u Osnovnoj školi „Zahid Baručija” završeno je zajedničkim druženjem, uz poruku da je svaki jezik bogatstvo koje treba čuvati i njegovati.