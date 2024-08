U OŠ “ZAJKO DELIĆ” UPISANA DVA ODJELJENJA PRVAČIĆA

U OŠ „Zajko Delić do kraja avgusta traje upisni rok za prvaćiće. Očekuje se da će biti formirana dva odjeljenja đaka prvaka koji će svečano biti dočekani prvog dana nastave 02. septembra. U ovoj školi u toku su i upisi za produženi boravak učenika od prvog do četvrtog razreda. Školske prostorije su očišćene, a vrijeme do početka nastave biće iskorišteno za pripremu nastavnika sa planom i programom rada u novoj školskoj godini.