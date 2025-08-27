U OŠ “ZAJKO DELIĆ” SPREMNI ZA POČETAK NOVE ŠKOLSKE GODINE

Početak nastave u novoj školskoj godini spremno će biti dočekan u OŠ „Zajko Delić“ na Kobiljoj Glavi. Ova obrazovna ustanova otvoriće vrata i za dva odjeljenja prvačića, ali taj broj nije konačan jer je u toku drugi upisni rok u prvi razred. Direktor škole Almer Begić ističe da je škola lijepo uređena, opremljeni su novi kabineti a prostorije su očišćene i pripremljene za dolazak učenika koji će u školskim klupama pratiti redovnu nastavu.

Direktor Begić dodaje da će od septembra u školi učenici imati mogućnost boravka u cjelodnevnom produženom boravku, te poziva zainteresovane roditelje da prijave svoju djecu.