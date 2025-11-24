U OŠ “ZAJKO DELIĆ” ODRŽANA PRIREDBA POVODOM DANA DRŽAVNOSTI BIH

U Osnovnoj školi “Zajko Delić” danas je obilježen Dan državnosti Bosne i Hercegovine kroz priredbu koju su učenici pripremali s mnogo truda i ljubavi. Program je bio ispunjen raznolikim nastupima koji su kroz priču, ritam i scenske slike prikazali put naše domovine i vrijednosti koje čuvamo.

Svaki razred dao je svoj doprinos, pa je publika mogla vidjeti kombinaciju tradicionalnih motiva, modernih koreografija i emotivnih poruka mladih koji ponosno govore o zemlji u kojoj odrastaju.

Atmosfera u školskoj sali bila je topla i puna zajedništva, a osmijesi učenika najbolja su potvrda da tradicija obilježavanja Dana državnosti živi kroz nove generacije.