U OŠ „ZAHID BARUČIJA“ UPRILIČENA SVEČANOST POVODOM ZAVRŠETKA RADOVA NA DOGRADNJI ŠKOLE

Svečano je bilo danas u OŠ „Zahid Baručija“ i to povodom završetka radova na dogradnji škole i stvaranju boljih uslova za boravak i rad učenika i nastavnika. Vrpcu su svečano presjekli direktor škole Refik Kurtović, ministrica odgoja i obrazovanja u Vladi KS Naida Hota-Muminović, načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović, premijer Vlade KS Nihad Uk i predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić.

Projekat dogradnje ukupno je vrijedan više od 3 miliona maraka, kaže direktor škole i dodaje da je najveći dio novca obezbijedilo Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS na čelu sa ministricom Hota-Muminović, a novac je izdvojila i Općina Vogošća. Kurtović ističe da su učenici od početka nove školske godine već u novim prostorijama, a priliku je iskoristio da se zahvali i roditeljima koji su tokom realizacije projekta pružali značajnu podršku.

Ovo je prva faza projekta, a druga faza podrazumijeva izgradnju nove sportske sale za šta će također trebati značajan novčani iznos. Na današnjoj svečanosti su zaslužnima uručene Zahvalnice, nakon čega su svi zajedno obišli nove učionice i dograđeni prostor u školi „Zahid Baručija“.