U OŠ „ZAHID BARUČIJA“ POČEO DRUGI UPISNI ROK ZA PRVAČIĆE

Iako još uvijek traje ljetni raspust menadžment Osnovne škole „Zahid Baručija“ aktivno radi. Od 1. augusta počeo je drugi upisni rok za buduće prvačiće. Ovo je prilika za roditelje i staratelje koji iz različitih razloga nisu uspjeli izvršiti upis svoje djece tokom prvog roka, da to učine sada i obezbijede da mališani spremno započnu svoje prvo školsko putovanje.

Cilj drugog roka je omogućiti da sva djeca školske dobi budu obuhvaćena obrazovnim sistemom i da se roditeljima pruži dodatno vrijeme za pripremu potrebnih papira. Poseban naglasak stavlja se na pravovremenu pripremu djece za školu, kako u zdravstvenom, tako i u psihološkom smislu.

Školskim obveznikom smatra se dijete koje je do 1. marta tekuće godine navršilo pet i po godina života i upis u prvi razred osnovne škole se obavlja na osnovu spiskova školskih obveznika koje školama dostavlja nadležni organ općine na čijem se teritoriju nalazi škola. Roditelji koji upisuju svoje dijete u prvi razred moraju dostaviti u školu rodni list djeteta, uvjerenje o pohađanju obaveznog predškolskog obrazovanja, prijavu iz CIPS-a na uvid i ljekarsko uvjerenje, ne starije od šest mjeseci.

Polazak u prvi razred jedan je od najvažnijih trenutaka u životu djeteta, te se savjetuje roditeljima da djecu pripreme kroz razgovor, upoznavanje sa školskim prostorom i navikavanje na nove obaveze. Drugi upisni rok će trajati do kraja ovog mjeseca, a sve dodatne informacije mogu se dobiti kod sekretara OŠ „Zahid Baručija“ ili putem zvanične školske web stranica.