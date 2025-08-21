U OŠ „PORODICE ef. RAMIĆ“ U TOKU DRUGI UPISNI ROK PRVAČIĆA

I u OŠ „Porodice ef. Ramić“ u Semizovcu se vrše intenzivne pripreme za početak nove školske godine. Učitelji, nastavnici i uprava škole održavaju radne sastanke, a uređuju se učionice i vanjski prostor škole. Aktuelan je i drugi upisni rok za buduće prvačiće. O ovoj temi smo razgovarali sa psihologinjom, Nejrom Škrgić i pedagogicom Nizamom Rovčanin koje kažu da se u ovoj školi budući đaci dočekuju sa radošću.

Do sada je upisano 32 novih učenika, od čega je 21 djevojčica i 11 dječaka. Budući učenici dolaze na testiranje kako bi se procijenila njihova sposobnost za polazak u školu, a prema mišljenju stručnjaka testiranje je odlična prilika da se sagleda cjelokupan razvoj djeteta. Okruženje koje njeguje ljubav, prijateljstvo i međusobno uvažavanje kod djece će svakako probuditi želju za učenjem i motivisati ih da ostvaruju što bolje rezultate.