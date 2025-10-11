U OŠ “PORODICE ef. RAMIĆ” NA ZANIMLJIV NAČIN OBILJEŽEN DAN MENTALNOG ZDRAVLJA

oktobra se obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja koje je temelj cjelokupnog zdravlja i dobrobiti svakog pojedinca. Poremećaji mentalnog zdravlja često započinju u mlađoj odrasloj dobi i zbog toga je neophodno od najranije dobi djecu i mlade učiti da govore o svojim osjećajima, brigama i različitim situacijama u kojima se nađu, a koje mogu uticati na njihovo mentalno zdravlje.

U OŠ “Porodice ef. Ramić” je Dan mentalnog zdravlja obilježen na zanimljiv način, organizovanjem kviza u kojem su učestvovali učenici uz podršku nastavnika, stručne službe i uprave škole. Učenici su odgovarali na pitanja koja se tiču mentalnog zdravlja nakon čega su pravili mentalnu frizuru i tako iskazivali svoje osjećaje.

Osmijesi na dječijim licima, burno, ali fer navijanje pokazali su da je događaj u OŠ “Porodice ef. Ramić” pun pogodak.