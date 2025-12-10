U OŠ “MIRSAD PRNJAVORAC” IZLOŽBA LIKOVNIH RADOVA „RUKE NISU ZA UDARCE,  RIJEČI NISU ZA VRIJEĐANJE“

U okviru kampanje “16 dana aktivizma” u OŠ “Mirsad Prnjavorac” je upriličena likovna izložba pod nazivom „Ruke nisu za udarce, riječi nisu za vrijeđanje“. Na izložbi su se našli likovni radovi učenika koji su svojim crtežima poslali snažnu poruku: “Nasilje nije rješenje, a poštovanje počinje od nas samih”.

Na izložbi su izloženi radovi učenika od četvrtog do devetog razreda. Cilj izložbe je kod učenika probuditi empatiju, razumijevanje i kulturu nenasilja u školi i zajednici. Dva najbolja rada dijele prvo mjesto, a to su radovi Emine Kazazović i Anise Cerić.