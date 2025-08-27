U OŠ „IZET ŠABIĆ“ SPREMNO DOČEKUJU NOVU ŠKOLSKU GODINU

U OŠ “Izet Šabić” u Hotonju se vrše posljednje pripreme za početak nove školske godine. Opremanje kabineta, uređenje fiskulturne sale i mokrih čvorova, mijenjanje podova, odnosno stvaranje što boljih uslova za rad prioritet su u ovoj školi već godinama. Također, za sve učenike od prvog do devetog razreda, njih oko 430, obezbijeđeni su besplatni udžbenici.

Sve ovo se postiže zahvaljujući aktivnostima koje menadžement škole kontinuirano provodi, a sve sa ciljem da učenici i nastavnici u što ugodnijem ambijentu i atmosferi ostvaruju što bolje rezultate u učenju i vladanju, kao i u vannastavnim aktivnostima. Od direktora škole Medžida Haskovića smo saznali da su rezultati iz godine u godinu sve bolji. Ono što je zanimljivo jeste da se broj učenika povećava svake godine.

Osim vanjskog uređenja, zahvaljujući podršci Općine Vogošća i općinskog načelnika, uspješno je završeno vanjsko uređenje škole, odnosno saobraćajnice na kojoj su se izvodili radovi, dodaje Hasković.

Direktor je dodao da želi da ova škola bude prepoznatljiva po kvalitetnom odgojno-obrazovnom procesu i da učenici nakon završenog osnovnog obrazovanja u srednju školu odlaze spremni i sigurni zbog znanja i vještina koje su stekli.