U ORGANIZACIJI NVO “STEP” ORGANIZOVANA RADIONICA O TURIZMU U VOGOŠĆI

Danas je u velikoj sali Općine Vogošća u organizaciji NVO “Step” uz podršku Službe za privredu, lokalni integrisani razvoj i društvene djelatnosti i Općine Vogošća organizovana radionica o turizmu u Vogošći, prilikama i izazovima, na kojem su prisustvovali steak holderi, nevladine organizacije i zainteresovane grupe u oblasti turizma. Cilj radionice je jačanje kapaciteta turističke ponude, a sve u okviru Akcionog turističkog plana Općine Vogošća. “Step” je prošle godine organizovao Okrugli sto pod nazivom “Izazovi turizma u Vogošći” na kojem se razgovaralo o načinima unaprjeđenja turizma u Vogošći. Projekat se realizuje uz podršku Turističke zajednice KS i Općine Vogošća.

Jasmina Fazlić, pomoćnica načelnika podsjeća da Općina Vogošća ima izrađen Turistički akcioni plan za period do 2027. godine. Smatra da je današnja radionica prilika da se učesnici malo bolje upoznaju sa prilikama Općine kada je u pitanju turizam, a prilike su blizina Vogošće glavnom gradu BiH, ruralni turizam, šetnice, planinske staze, blizina vodopada Skakavac, Jošanički potok, Planinarski dom Motka i sl. Riječ je o prirodnim bogatstvima, dodaje Fazlić, koja se moraju zaštititi i vrednovati. Spomenula je zanimljiv statistički podatak da je od januara do septembra ove godine u Općini Vogošća boravilo blizu 6000 turista.