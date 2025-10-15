U OPĆINI VOGOŠĆA ODRŽANA RADIONICA ZA UPOSLENIKE U OKVIRU PROJEKTA „POBOLJŠANJE KORPORATIVNE ODGOVORNOSTI ZA LJUDSKA PRAVA U BIH“

Danas je u Općini Vogošća održana radionica za uposlenike kako bi se upoznali sa njihovim pravima i obavezama koje imaju kao radnici. Radionica je realizovana u okviru projekta Poboljšanje korporativne odgovornosti za ljudska prava u BiH koji provodi Institut KULT uz finansijsku podršku EU.

Općina Vogošća se pridružila inicijativi za unapređenje poštivanja ljudskih prava u poslovnom sektoru Bosne i Hercegovine potpisivanjem Povelje o poštivanju ljudskih prava u poslovanju.

Potpisivanjem Povelje, Općina Vogošća potvrđuje svoju posvećenost principima održivog razvoja, društvene odgovornosti i zaštiti ljudskih prava u lokalnom poslovnom okruženju.

Općina Vogošća ponosna je što je među prvim lokalnim zajednicama koje su prepoznale značaj ove inicijative, te će aktivno doprinositi njenoj realizaciji.