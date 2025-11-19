U OKVIRU PROJEKTA “VOLONTIRANJE JE COOL” U OŠ “IZET ŠABIĆ” ODRŽANA EDUKATIVNA RADIONICA

U okviru projekta “Volontiranje je cool” Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA je u OŠ „Izet Šabić“ u Hotonju organizovao edukativnu radionicu za učenike sedmog razreda. Radionica je održana uz pokroviteljstvo Općine Vogošća, a učenici su saznali više o volonterizmu, društvenoj odgovornosti i značaju aktivnog učešća mladih u zajednici.

Kroz interaktivno predavanje, primjere dobre prakse i grupne aktivnosti učenici su imali priliku saznati šta znači biti volonter, zašto je volontiranje važno, te kako i sami mogu doprinijeti pozitivnim promjenama u svojoj školi i lokalnoj zajednici. Edukativnu radionicu Centar za razvoj omladinskog aktivizma radionicu je prošle sedmice održao u OŠ “Zajko Delić”, a planira ih održati i u drugim školama u Vogošći i širom BiH.