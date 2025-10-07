U OKVIRU DJEČIJE NEDJELJE UPRILIČENO DRUŽENJE SA VOGOŠĆANSKIM PISCEM ELVIROM HALILOVIĆEM

U okviru obilježavanja Dječije nedjelje , danas je upriličeno druženje sa vogošćanskim dječijim piscem Elvirom Halilovićem – Čikopiscem. Druženju su prisustvovali učenici trećih razreda osnovnih škola “Zahid Baručija” i “Mirsad Prnjavorac”.

Čikopisac je na vrlo vješt, jednostavan i djeci zanimljiv način mališane uveo u svijet mašte i pjesništva, te zanimljivim igrokazom i druženjem dočarao vrijednosti i blagodati čitanja, i učenja. Razgovaralo se o raznim temama, a djeca su pokazala veliki interes i znanje, te su nakon ovoga susreta postali bogatiji za još jedno vrijedno i korisno druženje. Mališani su se posebno obradovali i druženju sa nečelnikom koji je prisustvovao današnjem obilježavanju. Ovom prilikom Čikoisac predstavio je i svoju novu knjigu Bilježnica gospodina kaktusa.