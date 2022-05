U ODBOJKAŠKOM KLUBU VOGOŠĆA AKTIVNA ŠKOLA ODBOJKE

Od svog osnivanja, pa do danas Odbojkaški klub Vogošća ima mnogo uspjeha. Pored prvenstva na kojem učestvuju seniorke svake godine odigraju i nekoliko turnira. Uprava kluba od mjeseca februara organizuje školu odbojke i tako pokušava da djeci približi ovaj sport. Oko 25-ero djece okupljaju se dva puta u sedmici u sali OŠ „Mirsad Prnjavorac“. Iz kluba su zadovoljni brojem djece koja su upisana u školu odbojke. Prve svoje kontakte sa trenerom imale su u dvorani „Amel Bečković“, a potom su nastavile u sali u osnovnoj školi.

Zadatak uprave OK Vogošća od ove godine je da se dodatno angažuje u radu sa djecom. To pokazuje i ovaj primjer gdje je za djecu omogućena škola odbojke. Za kratko vrijeme rada sa djecom Mahir Džemidžić vidio je napredak kod djece. Kao dugogodišnji igrač OK Bosna koji ima mnogo iskustva nastojat će u narednom periodu prenijeti znanje na mlađu populaciju. Jedna od prvih provjera biće ubrzo gdje će djeca odigrati i nekoliko utakmica.