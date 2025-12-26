U NEDJELJU OBILJEŽAVANJE 33. GODIŠNJICE POGIBIJE VOGOŠĆANSKIH HEROJA HAKIJE MRŠE I REMZIJE VEJE

U organizaciji udruženja boraca „Bosnae-Zelene beretke“ Vogošća u nedjelju će biti obilježena 33 . godišnjica pogibije vogošćanskih heroja Hakije Mrše i Remzije Veje koji su položili svoje živote u odbrani slobodnih vogošćanskih teritorija, grada Sarajeva i BiH, na brdu Žuč 28.12.1992. godine. Program obilježavanja počinje u 12 sati kod spomen ploče na stadionu „Hakija Mršo“. Prije centralnog događaja delegacije će obići mezarja na kojima su ukopani vogošćanski heroji Mršo i Vejo. Nakon centralnog događaja u prostorijama udruženja biće organizovano druženje zvanica, gostiju i bivših boraca.