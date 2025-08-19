U KK „VOGOŠĆA“ SE SPREMAJU ZA NOVU SEZONU

Bez obzira što još uvijek uživamo u suncu i visokim temperaturama jesen polahko, ali sigurno dolazi. To je vrijeme kada se đaci vraćaju u školu, ali i vrše intenzivne pripreme za novu sezonu i upis članova u sportske klubove. Upravo je takva situacija u KK „Vogošća“. Iako nisu prestali sa treninzima od sljedećeg mjeseca vogošćanski košarkaši će intenzivirati treninge da bi spremno dočekali novu sezonu.

Tokom jeseni u sportske klubove bude najviše novoupisanih članova, a kako kaže Mehmed Jahić, sportski direktor KK „Vogošća“ svake godine sve je više novih košarkaša koji su zbog brojnih razloga odabrali upravo ovaj ekipni sport.