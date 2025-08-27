U KK „SAMBON“ AKTUELAN UPIS NOVIH ČLANOVA

Jedan od najuspješnijih vogošćanskih sportskih klubova, KK “Sambon” početkom septembra svoja vrata otvara za sve zainteresovane predškolarce i školarce koji imaju želju da treniraju ovaj olimpijski sport. Pored razvijanja samopouzdanja, motoričkih, psihofizičkih sposobnosti u karateu se razvija takmičarski duh i stvaraju neraskidive prijateljske veze.

Inače, KK „Sambon“ je jedan od najtrofejnijih vogošćanskih klubova i uspješno postoji i radi već 21 godinu. Ono što s ponosom ističu je da imaju vrhunske trenere, bivše takmičare, koji su osvajali najsjanija odličja na bh, evropskim i svjetskim takmičenjima. Osim već poznatih lokacija gdje Sambonovci treniraju, sportska dvorana „Amel Bečković“, OŠ „Mirsad Prnjavorac i OŠ „Zahid Baručija“, sa radom počinju i u Hotonju.

Ono po čemu su također prepoznatljivi u ovom klubu jeste i mogućnost treninga djece vrtićkog uzrasta od 3-6 godina. Ovi treninzi su mnogo zahtjevniji i iziskuju posebnu pažnju prema najmlađoj populaciji, dodaje Kenan Alikadić, osnivač i trener KK „Sambon“. Ono što je svakako vrlo primamljivo za sve nove članove KK „Sambon“ jeste mogućnost dobijanja besplatnog kimona, što nam je u izjavi za RTV Vogošća rekao Alikadić.