U KANTONALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE KS POTPISANI UGOVORI ZA OPREMANJE STRUKTURA CIVILNE ZAŠTITE

U KANTONALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE KS POTPISANI UGOVORI ZA OPREMANJE STRUKTURA CIVILNE...

U prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite KS danas je upriličeno potpisivanje Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava namijenjenih za opremanje struktura civilne zaštite. Ugovore je potpisao direktor Kantonalne uprave civilne zaštite KS Dženan Brkanić sa načelnicima ili predstavnicima sedam općina.

Ovaj značajan ugovor predstavlja još jedan korak ka jačanju kapaciteta i spremnosti civilne zaštite na području KS, s ciljem efikasnijeg djelovanja u vanrednim situacijama i zaštite života i imovine građana.

Općina Vogošća je dobila podršku za dva projekta i to:

Opremanje Operativnog centra civilne zaštite sa mobilnim radio stanicama sa antenom i ugradnjom u vrijednosti od 11.466,00 KM;

i opremanje Operativnog centra civilne zaštite sa dijelom sistema za obavještavanje građana u vrijednosti od 141.727,95 KM.

Cilj dodjele ovih sredstava je modernizacija opreme i unapređenje uslova za djelovanje struktura civilne zaštite, kako bi se odgovorilo na sve izazove koji se mogu pojaviti u slučajevima prirodnih i drugih nesreća.

Realizacija ovog projekta potvrđuje opredijeljenost nadležnih institucija da sistem zaštite i spašavanja stalno unapređuju, prateći savremene standarde i potrebe lokalne zajednice.