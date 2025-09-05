U JUDO KLUBU VOGOŠĆA POČEO UPIS NOVIH ČLANOVA

U Judo klubu Vogošća počeo je upis novih članova za sezonu 2025/2026. Ovaj klub, koji iza sebe ima bogato iskustvo u radu s djecom i mladima, otvara svoja vrata svima koji žele da se upoznaju s judom, sportom koji razvija snagu, koordinaciju, disciplinu i poštovanje prema drugima. Upis je otvoren za djecu predškolskog uzrasta, školarce, ali i starije polaznike koji žele da se rekreativno bave ovim sportom. Treninzi se održavaju nekoliko puta sedmično pod stručnim vodstvom licenciranih trenera. Osim tehničkih vještina, naglasak je stavljen i na odgojne vrijednosti koje judo nosi sa sobom, a to su upornost, prijateljstvo, samokontrolu i međusobno poštovanje.

Članovima se pruža mogućnost da učestvuju na takmičenjima, kampovima i seminarima, kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou. Judo klub Vogošća već godinama postiže zapažene rezultate, a brojni mladi judisti ponikli su upravo u ovom klubu. Iz kluba poručuju da su dobrodošli svi koji žele da se bave zdravim stilom života, steknu nove prijatelje i budu dio sportske porodice. Svi zainteresovani više informacija mogu dobiti u prostorijama kluba ili putem zvaničnih kontakt telefona i društvenih mreža.