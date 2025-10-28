U JU KSC VOGOŠĆA IZVEDENA POZORIŠNA PREDSTAVA ZA MLADE “IZA EKRANA”

U Kino sali JU KSC Vogošća danas je za učenike OŠ „Zahid Baručija“ i OŠ „Mirsad Prnjavorac“ izvedena predstava “iza ekRANA”. Predstavu je izvela omladinska grupa Dječijeg pozorišta “Eko-Art” iz Bugojna, koja kroz snažne poruke i prepoznatljive životne situacije poziva publiku na razmišljanje o uticaju interneta i društvenih mreža na naše živote.

Predstava postavlja važna pitanja: Šta se to krije iza ekrana? Gdje odlaze naše fotografije i poruke? Da li (p)ostajemo režiseri svojih lažnih života? Cilj predstave je osnažiti mlade kroz pozorišni aktivizam, razviti njihovu svijest o odgovornosti u online prostoru, ali i podstaći publiku na razmišljanje o vlastitim navikama. Nakon odgledane predstave, mnogi izlaze s novom mišlju, da iza svakog ekrana postoji stvarna osoba, emocija i posljedica.

Predstava “iza ekRANA” nije samo umjetnički izraz, već i društveni poziv da zastanemo, razmislimo i preispitamo koliko je naš stvarni život autentičan u svijetu u kojem su “lajkovi” i “storyji” postali mjerilo vrijednosti.

Predstava je na 22. Festivalu srednjoškolskog dramskog stvaralaštva BiH u Konjicu, nagrađena za najbolji autorski projekat u kategoriji pozorišnih grupa, što je veliko priznanje za kreativnost i društvenu odgovornost mladih iz Bugojna.