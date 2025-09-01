U DVORIŠTU OŠ „MIRSAD PRNJAVORAC“ ZA PRVAČIĆE ORGANIZOVANA SVEČANOST I ZABAVA

U dvorištu OŠ „Mirsad Prnjavorac“ prvačići su već imali prvi čas i pokazali da mnogo toga znaju. Spremni su za znanja, brojke, slova, a ono čemu se posebno raduju su nova drugarstva i druženja. U ovoj školi je u novoj školskoj godini upisano stotinu prvačića, raspoređenih u 4 odjeljenja. Lijepo sređeni u pratnji roditelja su uživali u sjajnoj zabavi koja je pripremljena samo za njih.

Prisutnima su se obratili i direktor škole Alem Kukić i načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović. Poželjeli su đacima prvacima, ali i ostalim učenicima sretnu i uspješnu novu školsku godinu. Naravno da su svim prvačićima uručeni ruksaci sa školskim priborom nakon čega su sa svojim učiteljicama otišli na prve časove.

Direktor Kukić je iskoristio priliku da se zahvali općinskom načelniku Hasanoviću na projektu uređenja saobraćajnice ispred škole, prilaza za školske autobuse, a uređeni su i dodatni prostori za parkiranje vozila čime je poboljšana bezbjednost svih učesnika u saobraćaju, a pogotovo djece prilikom njihovog dolaska ili odlaska iz škole.