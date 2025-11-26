U CENTRU ZA ZDRAVO STARENJE VOGOŠĆA POČELA S RADOM NOVA RADIONICA „SLIKANJE NA TKANINI”

Uz mnogo osmijeha, dobre energije i radoznalosti u Centru za zdravo starenje Vogošća počela je s radom nova radionica „Slikanje na tkanini”. Članice su imale priliku upoznati se s osnovnim tehnikama oslikavanja, izborom boja i tkanina, te uz stručno vođenje započeti stvaranje svojih prvih radova. Već tokom prvog susreta nastali su prekrasni motivi puni boja, topline i kreativnosti.

Cilj ove radionice je potaknuti maštovitost i samopouzdanje kroz umjetnički izraz, razviti osjećaj za detalj, te pružiti priliku svima da kroz slikanje izraze vlastite emocije i životnu radost. Slikanje na tkanini ne samo da podstiče kreativnost, već i doprinosi opuštanju, druženju i stvaranju pozitivne atmosfere među članicama centra.

Osim ove radionice, Centar za zdravo starenje Vogošća i dalje nudi raznovrsne aktivnosti, poput društvenih igara, radionica i susreta, gdje članovi svakodnevno mogu uživati u ugodnom društvu i aktivno provoditi svoje vrijeme.