U CENTRU ZA ZDRAVO STARENJE ODRŽANE KREATIVNE RADIONICE NA ALU FOLIJI

Centar za zdravo starenje Vogošća nastavlja s aktivnostima koje okupljaju osobe treće životne dobi i nude im mogućnost da kroz kreativne, edukativne i rekreativne sadržaje provedu kvalitetno i ispunjeno vrijeme. Ovoga puta organizovane su radionice na alu foliji, koje su privukle veliki broj korisnika Centra.

Pod stručnim vodstvom Sadete Orman, polaznici su imali priliku upoznati se sa zanimljivom tehnikom rada na aluminijskoj foliji. Ona je naglasila da su ovakvi susreti dragocjeni jer se kroz njih povezuju umjetnost, edukacija i druženje.

Ovaj materijal, koji se inače koristi u svakodnevnom domaćinstvu, pokazao se kao izuzetno pogodan za izradu dekorativnih predmeta i likovnih radova. Tokom radionice učesnici su izrađivali različite motive, a svaki rad nosio je pečat lične maštovitosti i truda. Osim što razvijaju kreativne sposobnosti, ovakve aktivnosti doprinose očuvanju mentalnog zdravlja, smanjenju stresa i jačanju osjećaja zajedništva među korisnicima.

Centar za zdravo starenje u kontinuitetu provodi niz programa koji imaju za cilj unapređenje kvaliteta života starijih osoba, a radionice poput ove samo su jedan od načina da se pokaže kako treća životna dob može biti ispunjena kreativnošću, vedrinom i novim znanjima.

Iz Centra pozivaju sve zainteresovane korisnike da se pridruže i provedu vrijeme u opuštenoj i inspirativnoj atmosferi.