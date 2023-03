TRIFUNOVIĆ: VJEŠTAK TVRDI DA SU POTPISI OPTUŽENOG FALSIFIKATI

U nastavku suđenja za zločine počinjene na području Vogošće, na poziv Odbrane saslušan je vještak koji je naveo kako je od 26 dokumenata koje je analizirao, na dva utvrdio da se radi o krivotvorenim potpisima optuženog Miladina Trifunovića.

Zlatko Dugandžić, vještak iz oblasti kriminalistike, za vještačenje novca, dokumenata i rukopisa, iznio je nalaz i mišljenje sačinjen po naredbi Suda Bosne i Hercegovine a na zahtjev Odbrane.

Vještak je naveo da je analizirao 26 dokumenata, te da je od njih izdvojio pet spornih.

“Na dva dokumenta je krivotvoren potpis Miladina Trifunovića. Napisao ih je neko kome je Trifunović bio poznat, tako da se radi o imitiranju potpisa”, rekao je vještak te dodao kako za preostala tri smatra da ih je vjerovatno potpisao optuženi, ali da nije u potpunosti siguran u to.

Za dokument od 17. septembra 1992. godine, naslovljen kao “Zahtjev za 50 zatvorenika potrebnih za radove”, vještak je kazao da nije mogao utvrditi sa 100 posto sigurnosti da ga je potpisao optuženi zbog pečata preko potpisa.

Na ostala dva dokumenta, prema mišljenju vještaka, na fotokopijama nedostaje dio potpisa, odnosno slab je otisak, te se ne vidi dobro.

On je naveo kako nije dobio nijedan dokument na vještačenje koji potiče iz perioda od 18. do 21. septembra 1992. godine.

Tužioca Adisa Nuspahića zanimalo je da li su kopije već kopiranih dokumenata vjerodostojne za nalaz, na što je vještak rekao da djelomično jesu, te da sve ovisi o kvaliteti kopije.

Nuspahić je kazao da je slova koja je vještak obilježio, a na osnovu kojih je donio zaključak da ne pripadaju optuženom u dva dokumenta, primijetio i u nespornim dokumentima, te je pitao vještaka za pojašnjenje i zašto to nije naveo u svom nalazu.

“Nema sličnosti, nisu isti oblici, falsifikator očito nije bio posebno nadaren”, rekao je vještak.

Trifunović je optužen, u svojstvu komandanta Vogošćanske (Crnovrške) brigade Vojske Republike Srpske, za učešće u širokom i sistematičnom napadu na bošnjačko stanovništvo s područja Vogošće i Ilijaša u periodu od jula do decembra 1992. godine.

Prema optužnici, on je davao saglasnost podređenima da civile zatvorene u “Planjinoj kući” vode na radove na prvim borbenim linijama iako je znao da to nije sigurno. Kako je ranije navelo Tužilaštvo, na radovima su ubijene najmanje 22 osobe, dok ih je 18 ranjeno.

Suđenje se nastavlja 17. marta.

/preuzeto sa BIRN BIH/