TRIFUNOVIĆ MILADIN: NADREĐENOST OPERATIVNE GRUPE IZ RAJLOVCA

Na suđenju za zločine počinjene na području Vogošće, svjedok Odbrane Miladina Trifunovića izjavio je da je u Rajlovcu bila Operativna grupa koja je bila nadređena novoformiranim brigadama.

Spasoja Pajkić rekao je da je bio pomoćnik komandanta za pozadinu Operativne grupe na čijem je čelu bio pukovnik Vukota Vuković.

“To je bila komanda nadređena za tri novoformirane brigade – Rajlovačka, Vogošćanska i Koševska”, kazao je Pajkić.

Na pitanje da li je Vuković izdavao naređenja brigadama, svjedok je rekao da je u principu tako trebalo da bude, ali da on nije bio upućen u to. Dodao je da je iznad Operativne grupe bio Sarajevsko-romanijski korpus. Svjedok je kazao da je Operativna grupa imala istureno komandno mjesto na Žuči.

Pajkić je naveo da je Trifunović bio komandant Vogošćanske brigade, da ga je upoznao u ratu i da ga poznaje kao pristojnog čovjeka i domaćina.

Tužioca Adisa Nuspahića interesovalo je kako svjedok zna da je Operativna grupa bila nadređena brigadama, na šta je on odgovorio da je pitao Vukovića koja je njihova uloga i da mu je on to rekao.

Prema njegovim saznanjima, Trifunović je bio na čelu Vogošćanske brigade dok nije uhapšen krajem 1992. godine. Čuo je i da je optuženi bio ranjen negdje u jesen 1992.

Trifunović, nekadašnji komandant Vogošćanske (Crnovrške) brigade Vojske Republike Srpske (VRS), optužen je za učešće u širokom i sistematičnom napadu na civilno bošnjačko stanovništvo s područja Vogošće i Ilijaša u periodu od jula do decembra 1992. godine.

Kako se navodi u optužnici, Trifunović je davao saglasnost podređenima da civile zatvorene u “Planjinoj kući” koriste za radove na prvim borbenim linijama iako je znao da to nije sigurno.

Dragan Elek posvjedočio je kako je, kao ljekar u Domu zdravlja u Vogošći, bio poslan pet do šest puta na Žuč. Ispričao je da je bilo ranjenih i poginulih i da su povrijeđenima pružali pomoć u jednom kontejneru. Dodao je da je od tog mjesta prva linija bila udaljena oko 800 metara.

Na pitanje da li je na Žuči vidio bilo koga osim pripadnika VRS-a, svjedok je rekao da se sjeća samo jednog ranjenog lica koje je nosilo plavi mantil Civilne zaštite. Kazao je da se ne sjeća da su civili izvodili radove na Žuči.

Suđenje se nastavlja 18. novembra.

/preuzeto sa BIRN BIH/