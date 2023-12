TENISKI TERENI U VOGOŠĆI I OVE ZIME NATKRIVENI TENISKIM BALONOM

Teniski tereni u Vogošći koje koristi TK Vogošća i ove godine pokriveni su teniskim balonom kojim se svim rekreativcima i školama tenisa omogućava bavljenjem ovim sportom tokom zimskih mjeseci, odnosno sve do proljeća. Prema riječima Nedžada Came, predsjednika kluba, uslovi su dobri a svi termini su popunjeni do kraja godine, jer ovakvih zatvorenih terena u Sarajevu nema mnogo. To pruža i mogućnost da se osim trenažnog procesa tokom zime organizuju i teniski turniri.