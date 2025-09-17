“TEMPO” NASTAVLJA PROJEKAT “OBROCI ZA SIROMAŠNE”

Da Omladinsko udruženje “Tempo” nastavlja svoju humanu misiju potvrđuje i njihov projekat za siromašne pod nazivom “Obroci za siromašne”. Ovaj projekat svakodnevno olakšava život našim starijim, bolesnim, nepokretnim i drugim osobama kojima obroke članovi “Tempa” dostavljaju direktno na kućnu adresu. Pozivaju sve koji žele da podrže ovaj projekat i doprinesu trajnom dobru da se uključe i pomognu prema svojim mogućnostima.

Naša ekipa je sa Emirom Sulejmanijem, predsjednikom OU “Tempo” posjetila Razimu Špiodić koja će uskoro navršiti 80-u godinu života i koja je u Vogošći našla svoje mjesto pod suncem. Nasmijana i dobro raspoložena, bez obzira na svakodnevne životne poteškoće, Razima se raduje našoj posjeti. Emir kaže da starim i bolesnim često od obroka, koji im je neophodan kako bi preživjeli, mnogo više znači to što im neko pokuca na kućna vrata i brine o njima.

I mi poštovani gledaoci i slušaoci našeg programa pozivamo sve dobre ljude koji mogu podržati “Tempov” projekat “Obrok za siromašne” da to i učine. Ako ništa zbog osmijeha na licu ovih dragih ljudi kojima treba tako malo.